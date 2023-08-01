DataLife Engine – старая и известная среди российских вебмастеров система управления контентом, которая заслужила хорошую репутацию среди использующих и недавно обновилась до версии DLE 17.0. CMS предоставляет интуитивно понятный и удобный интерфейс, благодаря которому как новичкам, так и опытным специалистам относительно легко разобраться в функциях.
Sendy v 6.0.6 - шустрый скрипт для управления email-рассылками, разработанный для облегчения и улучшения вашей стратегии массовой коммуникации. Независимо от того, являетесь ли вы представителем крупной бизнес-единицы, маркетологом или веб-разработчиком, Sendy предоставляет вам мощный инструмент для эффективных email-кампаний.
Perfex CRM v3.0.5 - это комплексное и мощное решение для управления клиентами и проектами, которое помогает бизнесам всех масштабов эффективно управлять клиентскими отношениями, увеличивать продуктивность и достигать поставленных целей. С широким спектром функций и интеграций, Perfex CRM облегчает бизнес-процессы и повышает эффективность работы.
Pixie v3.0.4 - это интуитивно понятный и мощный скрипт редактора изображений, который предназначен для профессионалов и любителей, желающих создавать и редактировать изображения с легкостью. С множеством инструментов и функций, Pixie помогает превратить ваше творчество в визуальные шедевры.
66biolinks v38.0.0 Extended - это современное и мощное решение для оптимизации и улучшения вашего профиля в Instagram. Этот инструмент позволяет вам создавать креативные и уникальные ссылки, обогащенные функциональностью, чтобы увеличить ваши возможности в социальной сети.
Хотите сделать ваш новостной сайт максимально привлекательным и функциональным? Новостной шаблон Free-Plums для DLE 17.0 специально разработан для того, чтобы подчеркнуть ваш контент и сделать сайт запоминающимся для посетителей. Независимо от тематики вашего сайта, будь то политика, технологии, развлечения, спорт или даже личный блог — шаблон Free-Plums станет отличным вариантом оформления.
Шаблон: Новостной / Светлые / Адаптивные / Dle 17.0
Скрипт доски объявлений - это мощное решение для создания и управления собственным онлайн-рынком, аналогичным Avito.ru. Этот скрипт предоставляет вам инструменты для создания платформы, на которой пользователи могут размещать свои объявления, покупать и продавать товары и услуги, и находить то, что им нужно, всё это под вашим контролем.
WoWonder v4.1.5 - это мощная и инновационная CMS, разработанная специально для создания собственных социальных сетей и сообществ. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, предприятием или индивидуальным предпринимателем, WoWonder предоставляет вам все необходимое для создания современной, и востребованной социальной сети.
UniSite CMS 4.8 - инновационное решение для эффективного управления вашим сайтом. Если вы владелец дашборда, интернет-магазина или сайта с предложением услуг (прокат авто, бронирование жилья и т.п.), CMS существенно облегчит создание и редактирование полезного и интересного контента.
Кино-шаблон Popcornie оформлен в стиле современных кинотеатров: яркие баннеры, стильные постеры и другие элементы дизайна создают эффект присутствия посетителя вашего веб-сайта в настоящем кинотеатре. Popcornie отлично подойдет для настройки онлайн-кинотеатра или тематического кино-портала.
Шаблон: Кино / Светлые / Dle 17.0